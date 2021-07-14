Историк Александр Васильев и автор книги «Грани и рубежи», доктор исторических наук Федор Гайда проанализировали историческую часть статьи Путина об Украине. Историки объяснили, когда появились термины «окраина», «украинец», «Украина» и как менялось значение данных понятий в разные века

— 00:50 Происхождение терминов "окраина" и "украинец".

— 06:25 Когда было первое упоминание "Украины"? И в каком контексте использовали слово "Украина" в 12-13 веках?

— 14:00 История территориальных изменений Среднего Поднепровья.

— 18:05 Кто был соседями Украины в 16-17 веках?

— 22:13 Когда появились понятия "Малороссия", "Новороссия" и "Украина"?

— 34:00 Когда было первое упоминание слова "украинец"?

Обещанная во время прямой линии статья Владимира Путина «Об историческом единстве русских и украинцев» была опубликована на сайте Кремля 12 июля. Там же есть перевод этой статьи на украинский язык.