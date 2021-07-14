— 00:50 Происхождение терминов "окраина" и "украинец".
— 06:25 Когда было первое упоминание "Украины"? И в каком контексте использовали слово "Украина" в 12-13 веках?
— 14:00 История территориальных изменений Среднего Поднепровья.
— 18:05 Кто был соседями Украины в 16-17 веках?
— 22:13 Когда появились понятия "Малороссия", "Новороссия" и "Украина"?
— 34:00 Когда было первое упоминание слова "украинец"?
Обещанная во время прямой линии статья Владимира Путина «Об историческом единстве русских и украинцев» была опубликована на сайте Кремля 12 июля. Там же есть перевод этой статьи на украинский язык.