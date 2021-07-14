Разъяренные пенсионеры МВД штурмуют Раду
Разъяренные пенсионеры МВД штурмуют Раду
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Около 500 участников митинга в Киеве скандировали «Позор» и пытались прорваться ко второму подъезду парламента. Им препятствовала колонна представителей правоохранительных органов.

Между митингующими и правоохранителями периодически происходили столкновения.