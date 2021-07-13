Комментарий кандидата исторических наук, известного одесского политика Александра Васильева раскрывает глаза на то, что означает статья президента России Владимира Путина для развития отношений украинцев и россиян

— 00:20 Действительно ли русские, украинцы, белорусы — наследники Древней Руси?

— 04:20 Почему украинские националисты называют себя единственными наследниками Древней Руси?

— 08:25 Зачем на Украине обесценивают достижения правителей России?

— 09:28 Тема духовного выбора святого Владимира в статье Путина;

— 11:35 События времен гетмана Хмельницкого и Украина 2014 года: что общего?

— 18:05 Что такое Новороссия и почему украинские националисты боятся проекта "Новороссия"?

— 27:10 "Коренизация" на Украине в 20-30-е годы прошлого века;

— 29:50 Когда существовало Русофильское движение в Галиции?

— 38:00 Почему советское руководство проводило политику "коренизации"?

— 40:30 Большевики ограбили Россию?

— 45:48 Что будет с Украиной через 10 лет?



Обещанная во время прямой линии статья Владимира Путина «Об историческом единстве русских и украинцев» была опубликована на сайте Кремля 12 июля на русском и украинском языках.