— 00:20 Действительно ли русские, украинцы, белорусы — наследники Древней Руси?
— 04:20 Почему украинские националисты называют себя единственными наследниками Древней Руси?
— 08:25 Зачем на Украине обесценивают достижения правителей России?
— 09:28 Тема духовного выбора святого Владимира в статье Путина;
— 11:35 События времен гетмана Хмельницкого и Украина 2014 года: что общего?
— 18:05 Что такое Новороссия и почему украинские националисты боятся проекта "Новороссия"?
— 27:10 "Коренизация" на Украине в 20-30-е годы прошлого века;
— 29:50 Когда существовало Русофильское движение в Галиции?
— 38:00 Почему советское руководство проводило политику "коренизации"?
— 40:30 Большевики ограбили Россию?
— 45:48 Что будет с Украиной через 10 лет?
Обещанная во время прямой линии статья Владимира Путина «Об историческом единстве русских и украинцев» была опубликована на сайте Кремля 12 июля на русском и украинском языках.