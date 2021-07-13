Политолог, телерадиоведущий Дмитрий Куликов прокомментировал статью Путина "Об историческом единстве русских и украинцев"

— 00:20 Какие сигналы отправил Путин населению Украины и россиянам в своей статье?

— 03:50 Почему Путин написал статью сейчас, а не в 2014 году?

— 05:30 Вопрос Донбасса в статье Путина.

— 08:30 Что может спасти Украину от распада?

— 10:06 Хотят ли на самом деле украинцы в НАТО и ЕС?

— 14:30 Почему украинское руководство продолжает политику русофобии?

— 16:30 Как прославление Бандеры характеризует украинское общество?

Напомним, президент Владимир Путин написал большую статью "Об историческом единстве русских и украинцев". Текст опубликован на сайте Кремля на русском и украинском языках.