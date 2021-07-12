Политолог Алексей Мартынов в эфире Украина.ру проанализировал, что ждет Молдавию после победы на парламентских выборах проевропейской партии "Действие и солидарность"

00:30 Последствия для России;



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Партия действия и солидарности (ПДС), поддерживающая президента Молдавии Майю Санду, получает по итогам досрочных выборов в парламент 52,8% голосов и сможет самостоятельно сформировать правительство.

Такие предварительные данные опубликовала в понедельник Центральная избирательная комиссия после обработки 100% протоколов, поступивших с участков.

Второе место занял Избирательный блок коммунистов и социалистов с результатом в 27,1%. В парламент также проходит Партия Шор, получившая 5,7%.