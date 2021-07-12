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В понедельник, 12 июля, в Николаевской области стартовали военные учения CossackMace021 (Казацкая булава — 2021). В мероприятии, кроме Украины, принимают участие Великобритания, Канада, США и Швеция.
Как сообщил пресс-центр Генерального штаба ВСУ, учения проходят на базе Межведомственного центра подготовки военных частей и подразделений.