Военный обозреватель медиахолдинга «Правда.ру» Александр Артамонов в эфире YouTube-канала Украина.ру рассказал, что мешает Украине вступить в НАТО

Резников рассказал, когда Украина станет членом НАТО © РИА Новости, Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанк

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В понедельник, 12 июля, в Николаевской области стартовали военные учения CossackMace021 (Казацкая булава — 2021). В мероприятии, кроме Украины, принимают участие Великобритания, Канада, США и Швеция.

Как сообщил пресс-центр Генерального штаба ВСУ, учения проходят на базе Межведомственного центра подготовки военных частей и подразделений.