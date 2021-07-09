9 июля не стало донецкого военного корреспондента Екатерины Катиной (настоящая фамилия — Василенко)

«Рыжая с камерой»: как фотомодель стала военкором в Донбассе - видео © кадр из видео Украина.ру

Катерина работала в издании News Front с момента основания с 2014 года. Журналистка постоянно находилась в самых горячих точках ДНР, часто выезжала на передовые позиции Донбасса, попадала под обстрелы.

В июне Екатерине исполнилось всего 35 лет.

О Екатерине останутся самые добрые воспоминания и светлая память. Редакция интернет-издания Украина.ру выражает свои соболезнования родным и близким.