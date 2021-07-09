Несколько дней назад стало известно, что Екатерина перенесла инсульт. Причиной смерти стало кровоизлияние в мозг.
Катерина работала в издании News Front с момента основания с 2014 года. Журналистка постоянно находилась в самых горячих точках ДНР, часто выезжала на передовые позиции Донбасса, попадала под обстрелы.
В июне Екатерине исполнилось всего 35 лет.
О Екатерине останутся самые добрые воспоминания и светлая память. Редакция интернет-издания Украина.ру выражает свои соболезнования родным и близким.