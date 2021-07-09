Координатор "Общества друзей Юманите" Олеся Орленко в эфире Украина.ру прокомментировала призыв Франции не признавать «Спутник V»:

— 00:50 Россияне не смогут посещать ЕС?

— 06:15 Страны Запада в вакцинной гонке;

— 18:00 Финансово-политический фактор: почему «Спутник V» не хотят признавать в Европе?

Ранее госсекретарь министерства иностранных дел Франции Клеман Бон в интервью местному телеканалу заявил, что страны Евросоюза не должны признавать вакцины от коронавируса, изготовленные в России и Китае. Эта информация прозвучала вскоре после того, как ещё один авторитетный научный журнал с международной репутацией Nature признал высокую эффективность нашей вакцины «Спутник V». В настоящий момент она одобрена в 67 странах.