— 00:50 Россияне не смогут посещать ЕС?
— 06:15 Страны Запада в вакцинной гонке;
— 18:00 Финансово-политический фактор: почему «Спутник V» не хотят признавать в Европе?
Ранее госсекретарь министерства иностранных дел Франции Клеман Бон в интервью местному телеканалу заявил, что страны Евросоюза не должны признавать вакцины от коронавируса, изготовленные в России и Китае. Эта информация прозвучала вскоре после того, как ещё один авторитетный научный журнал с международной репутацией Nature признал высокую эффективность нашей вакцины «Спутник V». В настоящий момент она одобрена в 67 странах.