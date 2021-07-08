0:18 — Как оживить мирный процесс на Донбассе;
4:12 — Украина отгородится от Народных Республик;
6:53 — Вина Запада в событиях на Украине;
11:04 — «Ползучая интеграция» Украины в НАТО и ЕС;
Напомним, 6 июля в интервью «Forbes» секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов заявил, что Франция и Германия морально ответственны за потерю Украиной и Грузией территорий. По его словам, международные партнеры упрекают Украину в том, что в стране не преодолевается коррупция.