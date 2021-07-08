Социолог Евгений Копатько объяснил, насколько сильным является внешнее влияние Запада на Украине, насколько опасна «ползучая интеграция» страны в западные структуры, а также сможет ли США повлиять на мирный процесс на Донбассе:

0:18 — Как оживить мирный процесс на Донбассе; 4:12 — Украина отгородится от Народных Республик; 6:53 — Вина Запада в событиях на Украине; 11:04 — «Ползучая интеграция» Украины в НАТО и ЕС; Напомним, 6 июля в интервью «Forbes» секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов заявил, что Франция и Германия морально ответственны за потерю Украиной и Грузией территорий. По его словам, международные партнеры упрекают Украину в том, что в стране не преодолевается коррупция.