Политолог Ростислав Ищенко рассмотрел причины и факторы, по которым Украина потеряла Крым в 2014 году

Также Ростислав Ищенко рассказал, что кроется за заявлениями секретаря СНБО Украины об ответственности Франции и Германии.

Не только Крым и Донбасс: Савченко описала распад Украины © РИА Новости, Стрингер / Перейти в фотобанк Алексей Данилов заявил, что Франция и Германия несут моральную ответственность за то, что Крым стал российским и продолжается война в Донбассе.

По его словам, международные партнеры упрекают Украину в том, что в стране не преодолевается коррупция. Секретарь СНБО также отметил, что когда встречается в закрытом режиме с немецкими и французскими представителями в Киеве, он им об этом говорит.