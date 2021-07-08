Также Ростислав Ищенко рассказал, что кроется за заявлениями секретаря СНБО Украины об ответственности Франции и Германии.
Ранее секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов заявил, что Франция и Германия несут моральную ответственность за то, что Крым стал российским и продолжается война в Донбассе.
По его словам, международные партнеры упрекают Украину в том, что в стране не преодолевается коррупция. Секретарь СНБО также отметил, что когда встречается в закрытом режиме с немецкими и французскими представителями в Киеве, он им об этом говорит.