Экс-советник премьер-министра Киргизской Республики Кубатбек Рахимов рассказал о последствиях вывода войск США из Афганистана для Средней Азии и России:

0:23 — Опасность ухода войск США из Афганистана;

5:35 — Почему талибы пошли на север;

8:11 — Вывод остатка войск;

12:09 — Ситация по Дюрренматту;

15:09 — Беженцы из Афганистана;

21:09 — Миграция капиталов

США после 20 лет оккупации страны выводят свой контингент. Одновременно с ними страну покидают и войска их союзников. Вооруженные силы Афганистана либо массово сдаются в плен запрещенному в РФ Талибану, либо под его натиском переходят границу на территорию сопредельных государств.

Окончательный вывод американского контингента должен произойти в сентябре, к 20-й годовщине атаки на нью-йоркские башни.

Под властью «Талибана»* находится 188 уездов страны, а у афганского правительства — 75. Еще в 135 других идут столкновения. Оценочная численность «Талибана» — 70 тысяч человек. По данным ОДКБ на март текущего года, из них около 15 000 были сконцентрированы в районе границ с Таджикистаном и Туркменией. Если правительство Афганистана будет и далее сдавать позиции, ряды «Талибана» пополнятся тысячами афганских силовиков, натренированных инструкторами стран НАТО.

*Деятельность организации запрещена в РФ