Члены белорусской диаспоры проводили санкционированный митинг у посольства Белоруссии. В это время на них напали радикалы-украинцы. В результате участники акции и правоохранители получили телесные повреждения различной степени тяжести: закрытая черепно-мозговая травма, повреждение грудной клетки, поражения слизистой глаз и дыхательных путей (после применения газового баллончика).
Двое нападавших украинцев были задержаны.
Посольство Белоруссии на Украине 7 июля направило ноту в адрес министерства иностранных дел Украины из-за того, что Киев предпринимает недостаточные меры для обеспечения безопасности дипведомства, говорится на сайте посольства