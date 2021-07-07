В среду, 7 июля, украинские националисты атаковали традиционную акцию белорусской диаспоры в Киеве. Видео инцидента с комментариями участниками акции публикует YouTube-канал издания Украина.ру

«Будут куковать на Северном полюсе»: Лукашенко рассказал о новом ответном ударе по Западу © POOL / POOL / Перейти в фотобанк

Двое нападавших украинцев были задержаны.

Посольство Белоруссии на Украине 7 июля направило ноту в адрес министерства иностранных дел Украины из-за того, что Киев предпринимает недостаточные меры для обеспечения безопасности дипведомства, говорится на сайте посольства