— 00:25 Какие страны пострадают от вывода американских войск из США?
— 02:45 Последствия для России;
— 06:55 Последствия для Узбекистана и Туркменистана;
— 12:40 Кому опасаться наплыва беженцев из-за ситуации в Афганистане?
— 14:10 Может ли Россия попытаться договориться с талибами*?
Наступление талибов развивается на фоне продолжающегося вывода контингента армии США и НАТО из Афганистана. Американские войска и их союзники оставили территорию военной базы в городе Баграм — главном оплоте НАТО в стране, расположенном всего в 60 км от Кабула. Ранее свою главную базу в Мазари-Шарифе оставил контингент Бундесвера. Перед отступлением военные из миссии НАТО уничтожили большую часть военной техники, несмотря на просьбы афганских властей о передаче ее Кабулу.
«Талибан» — запрещенная в России террористическая организация