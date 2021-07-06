Политолог Дмитрий Абзалов в эфире Украина.ру оценил последствия вывода войск США из Афганистана

— 00:25 Какие страны пострадают от вывода американских войск из США?

— 02:45 Последствия для России;

— 06:55 Последствия для Узбекистана и Туркменистана;

— 12:40 Кому опасаться наплыва беженцев из-за ситуации в Афганистане?

— 14:10 Может ли Россия попытаться договориться с талибами*?

Инструмент «мягкой силы». Серенко о том, что будет, когда США уйдет из Ирака и Афганистана © Sputnik / Sputnik / Перейти в фотобанк

«Талибан» — запрещенная в России террористическая организация