Журналисты Украина.ру провели опрос на улицах украинской столицы и узнали, одобряют ли киевляне открытие рынка земли

Мнения разделились.

Напомним, с 1 июля на Украине вступил в силу закон об обороте земель сельскохозяйственного назначения, который Верховная рада приняла в марте 2020 года. Согласно закону, участниками рынка до 2024 года могут быть обычные украинцы.

Юридическим лицам, которые созданы гражданами Украины непосредственно, государству и территориальным общинам разрешается покупка земли с 2024 года. Кроме этого, парламент разрешил иностранцам покупать в Украине земельные участки несельскохозяйственного назначения за пределами населенных пунктов.

Абсолютное большинство украинцев — 84,1% — не поддерживают продажу земель сельхозназначения иностранцам. "За" продажу земель иностранцам выступают 12,1% респондентов. Еще 3,8% не определились с ответом. Об этом сказано в отчёте Киевского международного института социологии (КМИС), опубликованном 5 июля на официальной странице организации.