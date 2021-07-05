В Москве началась кампания по вакцинации трудовых мигрантов. Репортаж об этом сняла Украина.ру

Где защититься от COVID? Как организован процесс? Чтоб ответить на эти вопросы мы отправились в «Садовод», одно из мест, где трудовых мигрантов вакцинируют от коронавируса.

Остаться в России: толпа мигрантов окружила миграционный центр «Сахарово» © Скриншот из видео Украина.ру

Сделать прививку можно однокомпонентной вакциной «Спутник Лайт», разработанной в Национальном исследовательском центре эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи.

Вакцинация мигрантов начинается в пилотном режиме, по заявкам работодателей, подпадающих под требования постановления главного государственного санитарного врача Москвы.

По мере отработки механизма возможность вакцинации будет распространена и на другие группы иностранных граждан, включая самозанятых.