Эксперт Института стран СНГ Иван Скориков рассказал Украине.ру, что скрывается за заявлением президента Белоруссии Александра Лукашенко о закрытии границы с Украиной:

0:29 — Что происходит на украино-белорусской границе;

3:54 — Последствия от закрытия границы;

5:55 — Как Украинцы будут добираться в РФ;

6:50 — Хватит ли у Белоруссии сил закрыть границу;

9:37 — Когда Белоруссии придется сделать выбор

Ранее Лукашенко заявил, что поручил пограничным войскам полностью перекрыть границу с Украиной. По его словам, с украинской стороны в Белоруссию поступает "огромное количество оружия". Украинская Госпогранслужба в ответ проинформировала, что за последние полгода число задержанного на границе оружия сократилось с обеих сторон.

Представитель белорусского Государственного пограничного комитета Антон Бычковский сообщил РИА Новости, что охрана государственной границы Белоруссии с Украиной идет в усиленном варианте.