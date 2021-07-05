• 00:35 — перекрыта ли граница с Украиной на сегодняшний день;
• 04:40 — экономический ущерб: кто пострадает больше;
• 07:40 — при каких условиях возможна экономическая интеграция России, Украины и Белоруссии;
• 08:45 — контрабанда оружия из Украины в Белоруссию;
• 11:00 — судьба белорусской оппозиции.
Ранее Лукашенко заявил, что поручил пограничным войскам полностью перекрыть границу с Украиной. По его словам, с украинской стороны в Белоруссию поступает «огромное количество оружия».
Украинская Госпогранслужба в ответ проинформировала, что за последние полгода число задержанного на границе оружия сократилось с обеих сторон. Представитель белорусского Государственного пограничного комитета Антон Бычковский сообщил, что охрана госграницы Белоруссии с Украиной идет в усиленном варианте.