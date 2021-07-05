Руководитель Центра белорусских исследований Института Европы РАН профессор Николай Межевич в эфире YouTube-канала Украина.ру прокомментировал решение президента Белоруссии Александра Лукашенко закрыть границу с Украиной

«Выявлены спящие террористические ячейки»: Лукашенко объяснил, почему перекрыта граница с Украиной © president.gov.by 00:35 — перекрыта ли граница с Украиной на сегодняшний день;

• 04:40 — экономический ущерб: кто пострадает больше;

• 07:40 — при каких условиях возможна экономическая интеграция России, Украины и Белоруссии;

• 08:45 — контрабанда оружия из Украины в Белоруссию;

• 11:00 — судьба белорусской оппозиции.

Ранее Лукашенко заявил, что поручил пограничным войскам полностью перекрыть границу с Украиной. По его словам, с украинской стороны в Белоруссию поступает «огромное количество оружия».

Украинская Госпогранслужба в ответ проинформировала, что за последние полгода число задержанного на границе оружия сократилось с обеих сторон. Представитель белорусского Государственного пограничного комитета Антон Бычковский сообщил, что охрана госграницы Белоруссии с Украиной идет в усиленном варианте.