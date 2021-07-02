Политолог Руслан Бизяев объяснил, зачем Зеленому закон о коренных народах Украины. Кроме того, эксперт спрогнозировал, чего ожидать от встречи Зеленского и Байдена

00:20 Зачем Зеленскому закон о коренных народах Украины?

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04:50 Почему депутаты проголосовали за закон "О судоустройстве и статусе судей"? Ненужные коренные: зачем русских на Украине сделали «национальным меньшинством»? © РИА Новости, Александр Максименко / Перейти в фотобанк

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