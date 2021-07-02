00:20 Зачем Зеленскому закон о коренных народах Украины?
02:25 Насколько катастрофичен для суверенитета Украины закон "О судоустройстве и статусе судей"?
04:50 Почему депутаты проголосовали за закон "О судоустройстве и статусе судей"?
06:35 Почему на Украине открытие рынка земли вызывает ожесточенные споры?
08:25 Открытие рынка земли: последствия для экономики;
09:40 Как на Украине отреагировали на прямую линию Владимира Путина?
11:25 Чего ожидать от встречи Зеленского и Байдена?
12:20 Смогут ли США заставить Украину выполнять Минские соглашения?
13:20 Как США хотят использовать Украину в борьбе за влияние на страны ЕС?