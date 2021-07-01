Депутат харьковского городского совета, глава фракции ОПЗЖ в харьковском горсовете Андрей Лесик в видеоинтервью YouTube-каналу Украина.ру рассказал, что он думает о земельной и судебной реформах режима Зеленского

0:20 — Земельная реформа в угоду западных корпораций?;

5:00 — Насколько сложно будет отменить закон о рынке земли;

7:55 — Почему уличные протесты и Конституционный суд потерпели поражение;

9:10 — Запад возьмёт под контроль украинские суды?;

12:05 — Есть ли шанс на реальную реформу судебной системы;

14:39 — Ответ Зеленского Путину

Напомним, с 1 июля на Украине официально стартовала приватизация земель сельскохозяйственного назначения, или земельная реформа, которую долго и упорно требовали провести внешние кредиторы страны.

Закон, отменяющий 20-летний мораторий на продажу сельхозугодий, был принят в прошлом году на фоне первого локдауна, запретившего уличные протесты.

В конце мая текущего года социологическая группа «Рейтинг» опубликовала результаты нового опроса: подавляющее большинство (77%) считает, что решение об открытии рынка купли-продажи земли сельскохозяйственного назначения должно приниматься на всеукраинском референдуме.

В случае проведения такого референдума 66% проголосовали бы против открытия рынка земли.