Бывший депутат Верховной Рады, экс-соратник бывшего президента Украины Петра Порошенко и один из основателей партии «Наша Украина» Давид Жвания дал эксклюзивное интервью Украине.ру, в котором раскрыл ряд тайн из новейшей истории страны, а также рассказал о причинах, по которым решил рассказать правду о Майдане и других событиях

«США в любом случае завладели бы Украиной». Жвания раскрыл новые факты об «отравлении» Ющенко © zhvaniya.com 0:34 — почему Жвания решил дать показания;

• 4:04 — финансирование Евромайдана через посольство Литвы;

• 6:47 — информация о государственном перевороте;

• 8:37 — организаторы Майдана, их цели и цена переворота;

• 10:14 — как президенту Белоруссии Александру Лукашенко удалось избежать судьбы экс-президента Украины Виктора Януковича;

• 11:55 — так ли невозможен новый госпереворот;

• 16:05 — причины ухода из Партии регионов;

• 21:30 — Янукович — узурпатор;

• 23:07 — что стало причиной изменения взглядов;

• 24:53 — готовность к личной ответственности.

С 2020 года Жвания выкладывает в интернет ролики, в которых рассказывает важные подробности государственного переворота, степень вовлеченности в них различных украинских политиков и иностранных государств, детали происходивших далее событий.

Значительная часть фактов была известна и ранее, но имеющаяся информация дополняется и более важными фактами: например, о финансировании беспорядков 2014 года через посольство Литвы, о системе оплаты иноагентов через завышенные зарплаты в наблюдательных советах, о личной вине Порошенко в Иловайском разгроме ВСУ и о многом другом.

Практически после каждого обращения Жвания повторяет, что готов дать показания по этим и другим эпизодам непосредственно генпрокурору Украины Ирине Венедиктовой, которая, как и большинство украинских СМИ, на это никак не реагирует.