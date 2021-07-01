• 0:34 — почему Жвания решил дать показания;
• 4:04 — финансирование Евромайдана через посольство Литвы;
• 6:47 — информация о государственном перевороте;
• 8:37 — организаторы Майдана, их цели и цена переворота;
• 10:14 — как президенту Белоруссии Александру Лукашенко удалось избежать судьбы экс-президента Украины Виктора Януковича;
• 11:55 — так ли невозможен новый госпереворот;
• 16:05 — причины ухода из Партии регионов;
• 21:30 — Янукович — узурпатор;
• 23:07 — что стало причиной изменения взглядов;
• 24:53 — готовность к личной ответственности.
С 2020 года Жвания выкладывает в интернет ролики, в которых рассказывает важные подробности государственного переворота, степень вовлеченности в них различных украинских политиков и иностранных государств, детали происходивших далее событий.
Значительная часть фактов была известна и ранее, но имеющаяся информация дополняется и более важными фактами: например, о финансировании беспорядков 2014 года через посольство Литвы, о системе оплаты иноагентов через завышенные зарплаты в наблюдательных советах, о личной вине Порошенко в Иловайском разгроме ВСУ и о многом другом.
Практически после каждого обращения Жвания повторяет, что готов дать показания по этим и другим эпизодам непосредственно генпрокурору Украины Ирине Венедиктовой, которая, как и большинство украинских СМИ, на это никак не реагирует.