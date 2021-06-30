— 00:20 Список недружественных стран России: последствия для Чехии и США;

— 02:40 Русские и украинцы — один народ?

— 04:00 Какие нужно внести изменения в миграционную политику России?

— 05:50 Закон Зеленского о коренных народах Украины;

— 07:45 Как объединить украинцев и русских?

— 10:35 Зачем Путин обозначил истинного "хозяина" Украины?

— 11:45 Три государства для одного народа;

— 13:25 Может ли население Украины сопротивляться украинизации?

— 16:39 Какие существуют механизмы выхода страны из под внешнего управления?

— 18:35 Значение термина "украинец";