— 01:00 Как Матюшин познакомился с Захарченко;
— 03:25 Интересные факты об Александре Захарченко;
— 06:30 Почему Захарченко для дончан был "Батей"?
— 08:10 Образ Александра Захарченко в книге Прилепина "Некоторые не попадут в ад";
— 11:57 Об особенностях характера Александра Захарченко;
— 14:45 Как увековечена память Захарченко в Донецке?
26 июня главе ДНР Александру Захарченко могло бы исполниться 45 лет. Вечером 31 августа 2018 года Александр Захарченко погиб в результате теракта — взрыва в кафе «Сепар» в центре Донецка.
Украинские власти, которых заподозрили в ликвидации неудобного для них политика, открестились от причастности к этому преступлению.