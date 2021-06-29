Руководитель донецкого отделения российской общественной организации «Новые скифы» Александр «Варяг» Матюшин поделился своими воспоминаниями о первом главе ДНР Александре Захарченко

— 01:00 Как Матюшин познакомился с Захарченко;

— 03:25 Интересные факты об Александре Захарченко;

— 06:30 Почему Захарченко для дончан был "Батей"?

— 08:10 Образ Александра Захарченко в книге Прилепина "Некоторые не попадут в ад";

— 11:57 Об особенностях характера Александра Захарченко;

— 14:45 Как увековечена память Захарченко в Донецке?

26 июня главе ДНР Александру Захарченко могло бы исполниться 45 лет. Вечером 31 августа 2018 года Александр Захарченко погиб в результате теракта — взрыва в кафе «Сепар» в центре Донецка.

Украинские власти, которых заподозрили в ликвидации неудобного для них политика, открестились от причастности к этому преступлению.