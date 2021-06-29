Почетный президент международной ассоциации ветеранов подразделения антитеррора «Альфа» Сергей Гончаров объяснил, почему Украины и Великобритании нет в списке недружественных стран России

— 00:20 Зачем Чехия потребовала от России компенсацию за взрывы на военных складах?

— 02:05 Зачем РФ список недружественных стран?

— 04:40 Почему в списке недружественных стран России нет Украины и Великобритании?

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Чехия потребовала от Москвы полностью компенсировать ущерб после взрывов на военных складах во Врбетице в 2014 году, в которых чешское руководство подозревает российские спецслужбы. Ущерб власти республики оценили в 650 миллионов крон, или 25,5 миллиона евро (около 2,2 миллиарда рублей).