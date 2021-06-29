— 00:55 "Зеленского не устраивает вежливый ответ «Нет» от Запада";
— 03:01 Нужна ли Украина НАТО?
— 05:30 Хотят ли украинцы в НАТО?
— 07:55 На что готовы пойти украинские власти, чтобы вступить в Североатлантический Альянс?
Ранее президент Украины Владимир Зеленский записал видеообращение к кандидатам на пост Федерального канцлера Германии и потребовал от них ответы на вопросы, касающиеся членства Украины в Европейском Союзе и НАТО. Видеообращение глава украинского государства записал в рамках участия в панельной дискуссии на тему «Роль Германии в мире».