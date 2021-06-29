Народный депутат Верховной Рады Украины 5-7 созывов Спиридон Килинкаров в эфире Украина.ру рассказал, почему Зеленский вновь заговорил о вступлении Украины в ЕС и НАТО

— 00:55 "Зеленского не устраивает вежливый ответ «Нет» от Запада";

— 03:01 Нужна ли Украина НАТО?

— 05:30 Хотят ли украинцы в НАТО?

— 07:55 На что готовы пойти украинские власти, чтобы вступить в Североатлантический Альянс?

Ранее президент Украины Владимир Зеленский записал видеообращение к кандидатам на пост Федерального канцлера Германии и потребовал от них ответы на вопросы, касающиеся членства Украины в Европейском Союзе и НАТО. Видеообращение глава украинского государства записал в рамках участия в панельной дискуссии на тему «Роль Германии в мире».