Экономист, публицист Михаил Хазин в эфире Украина.ру 29 июня оценил инцидент с «утерянными» документами Минобороны Великобритании

— 00:44 «Случайная» пропажа документов Минобороны Британии: кому выгодно?

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Ранее на автобусной остановке в английском графстве Кент обнаружили секретные документы Минобороны Соединённого Королевства, касающиеся, в частности, передвижений британского эсминца «Дефендер» в Черном море близ Крыма. Прохожий, заметивший промокшие документы на улице, передал их телеканалу BBC. В редакции отмечают, что бумаги были найдены во вторник на прошлой неделе, за день до инцидента. В британском оборонном ведомстве признали факт утери. В BBC со ссылкой на источник в министерстве уточняют, что о пропаже документов сообщил высокопоставленный сотрудник ведомства. Проводится расследование.