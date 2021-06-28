• 01:00 — для кого Министерство обороны Британии «потеряло» секретные документы;
• 04:20 — «В следующий раз Россия применит силовое задержание…»;
• 07:05 — Украина в НАТО;
• 12:20 — что может ускорить процесс вступления Украины в НАТО?
Ранее на автобусной остановке в английском графстве Кент обнаружены секретные документы минобороны Соединенного Королевства, касающиеся, в частности, передвижений британского эсминца Defender в Черном море близ Крыма. Прохожий, заметивший промокшие документы на улице, передал их телеканалу BBC.
В редакции отмечают, что бумаги были найдены 22 июня, то есть за день до инцидента. В британском оборонном ведомстве признали факт утери. В BBC со ссылкой на источник в министерстве уточняют, что о пропаже документов сообщил высокопоставленный сотрудник ведомства. Проводится расследование.