Генерал-лейтенант Евгений Бужинский в эфире YouTube-канала Украина.ру прокомментировал инцидент с «утерянными» документами минобороны Великобритании

Секретные планы крымской провокации британского флота обнаружили на автобусной остановке © REUTERS, Sergey Smolentsev 01:00 — для кого Министерство обороны Британии «потеряло» секретные документы;

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Ранее на автобусной остановке в английском графстве Кент обнаружены секретные документы минобороны Соединенного Королевства, касающиеся, в частности, передвижений британского эсминца Defender в Черном море близ Крыма. Прохожий, заметивший промокшие документы на улице, передал их телеканалу BBC.

В редакции отмечают, что бумаги были найдены 22 июня, то есть за день до инцидента. В британском оборонном ведомстве признали факт утери. В BBC со ссылкой на источник в министерстве уточняют, что о пропаже документов сообщил высокопоставленный сотрудник ведомства. Проводится расследование.