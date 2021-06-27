• 0:31 — почему Британия не признает инцидент;
• 5:15 — к чему могут привести провокации Запада;
• 8:24 — нагнетает ли Запад обстановку у российских границ;
• 13:09 — чем опасен британо-украинский меморандум;
• 19:28 — на что надеяться Донбассу?
Ранее, согласно заявлению Минобороны РФ, британский эсминец Defender вошел на три километра в российские воды в районе мыса Фиолент (Крым). После того, как пограничный сторожевой корабль открыл предупредительную стрельбу, а Су-24М произвел «предупредительное бомбометание» по курсу движения эсминца, он покинул акваторию страны.
Министерство обороны Великобритании заявило, что корабль ВМС совершал мирный проход через территориальные воды Украины в соответствии с международным правом, а предупредительных выстрелов не производилось.