В 31-м выпуске спецпроекта «Донбасс: Минский процесс» от 26 июня вместе с директором Института миротворческих инициатив и конфликтологии Денисом Денисовым проанализировали недавние события в Черном море, где британский эсминец 23 июня нарушил российскую границу:

— 01:10 Как должна реагировать Россия на подобные провокации?

— 03:15 Разрядка отношений между Россией и США.

Кроме того, с экспертом обсудили текущую ситуацию в Донбассе:

— 06:40 Очередное заседание ТКГ по Донбассу: мира ждать не приходится?

— 10:30 Пока дремлет ОБСЕ: Старомихайловка под огнём;

— 13:10 Что влияет на открытие КПВВ в Донбассе?

24 июля в 10.25 Вооружённые силы Украины использовали беспилотник в районе деревни Старомихайловка в Донецкой Народной Республике. Удары были нанесены по позициям народной милиции ДНР, погиб один защитник республики.