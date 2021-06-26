— 01:10 Как должна реагировать Россия на подобные провокации?
— 03:15 Разрядка отношений между Россией и США.
Кроме того, с экспертом обсудили текущую ситуацию в Донбассе:
— 06:40 Очередное заседание ТКГ по Донбассу: мира ждать не приходится?
— 10:30 Пока дремлет ОБСЕ: Старомихайловка под огнём;
— 13:10 Что влияет на открытие КПВВ в Донбассе?
24 июля в 10.25 Вооружённые силы Украины использовали беспилотник в районе деревни Старомихайловка в Донецкой Народной Республике. Удары были нанесены по позициям народной милиции ДНР, погиб один защитник республики.