Эксперт в интервью изданию Украина.ру ответил на следующие вопросы:
— 00:20 Соглашение Украины и Великобритании о строительстве боевых кораблей;
— 05:50 Развитие судостроения в России;
— 09:10 Чем опасны для России учения НАТО в Черном море?
— 10:38 По какому принципу страны объединяются в коалиции?
Украина и Великобритания заключили соглашение о совместном строительстве боевых кораблей для украинских военно-морских сил. Соглашение также предусматривает участие Великобритании в строительстве двух баз для украинских ВМС. Меморандум был подписан в рамках соглашения о политическом сотрудничестве, свободной торговле и стратегическом партнерстве между Украиной и Соединенным Королевством, которое украинский президент Владимир Зеленский подписал в октябре 2020 года в Лондоне.