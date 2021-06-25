Политолог Ростислав Ищенко рассказал, в каком состоянии находится военно-морской флот Украины, а также о последствиях провокаций НАТО в Черном море

Ростислав Ищенко: кто он © РИА Новости, Александр Натрускин / Перейти в фотобанк

— 00:20 Соглашение Украины и Великобритании о строительстве боевых кораблей;

— 05:50 Развитие судостроения в России;

— 09:10 Чем опасны для России учения НАТО в Черном море?

— 10:38 По какому принципу страны объединяются в коалиции?

Украина и Великобритания заключили соглашение о совместном строительстве боевых кораблей для украинских военно-морских сил. Соглашение также предусматривает участие Великобритании в строительстве двух баз для украинских ВМС. Меморандум был подписан в рамках соглашения о политическом сотрудничестве, свободной торговле и стратегическом партнерстве между Украиной и Соединенным Королевством, которое украинский президент Владимир Зеленский подписал в октябре 2020 года в Лондоне.