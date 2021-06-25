— 00:25 Чего добивались британцы от РФ?
— 03:30 Последнее "китайское предупреждение" от России;
— 10:10 Насколько эффективно Россия отстаивает историческую правду?
— 15:05 Чем для британцев интересен Крым?
23 июня Минобороны РФ заявило, что британский эсминец Defender вошел на три километра в российские воды в районе мыса Фиолент (Крым). После того как пограничный сторожевой корабль открыл предупредительную стрельбу, а Су-24М произвел "предупредительное бомбометание" по курсу движения эсминца, он покинул акваторию страны.
Министерство обороны Великобритании заявило, что корабль ВМС совершал мирный проход через территориальные воды Украины в соответствии с международным правом, предупредительных выстрелов не производилось.