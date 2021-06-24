Экс-сотрудник СБУ Василий Прозоров в эфире Украина.ру рассказал, с какой целью британский эсминец нарушил госграницы РФ

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Капитан британского эсминца прокомментировал инцидент в Черном море © Министерство обороны РФ / Министерство обороны РФ / Перейти в фотобанк 07:30 Диверсионные операции: чему учат украинцев британские инструкторы?

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Накануне Минобороны заявило, что британский эсминец Defender вошел на три километра в российские воды в районе мыса Фиолент (Крым).После того как пограничный сторожевой корабль открыл предупредительную стрельбу, а Су-24М произвел "предупредительное бомбометание" по курсу движения эсминца, он покинул акваторию страны.

Министерство обороны Великобритании заявило, что корабль ВМС совершал мирный проход через территориальные воды Украины в соответствии с международным правом, предупредительных выстрелов не производилось.