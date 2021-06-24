Член Центрального совета партии "Справедливая Россия - За правду", писатель Николай Стариков рассказал, зачем британский эсминец нарушил морскую границу России

— 00:20 Москва / Лондон: две версии военно-морского инцидента у берегов Крыма;

«Сознательная провокация»: Кремль оценил инцидент с британским эсминцем © РИА Новости, Сергей Гунеев / Перейти в фотобанк

— 05:40 Правильно ли Россия отреагировала на провокацию британского эсминца?

— 07:23 Кто является организатором провокации с британским эсминцем?

— 09:00 Чем опасны для России учения НАТО Sea Breeze в Черном море?

— 11:50 Почему невозможен союз России и Великобритании?

— 17:50 Какие санкции может ввести Россия против Великобритании в ответ на провокацию в Черном море?

23 июня британский эсминец Defender нарушил морскую границу России. Россия выполнила ряд предупредительных выстрелов, а через 10 минут самолет СУ-24М сбросил в качестве предупреждения четыре осколочно-фугасные бомбы по маршруту следования эсминца. После чего «Дефендер» сменил курс и покинул российские территориальные воды.