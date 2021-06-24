Директор Фонда изучения США имени Франклина Рузвельта (МГУ) Юрий Рогулев в эфире Украина.ру прокомментировал инцидент с британским эсминцем

— 00:30 Зачем Британия устраивает провокации у берегов РФ?

— 02:57 Британский эсминец нарушил российскую границу по согласованию с США?

«Сознательная провокация»: Кремль оценил инцидент с британским эсминцем © РИА Новости, Сергей Гунеев / Перейти в фотобанк 04:40 Учения Sea Breeze в Черном море: Украина готовится к войне?

— 06:14 Чем полуостров интересен для США?

— 07:38 Как России вести диалог с Евросоюзом?

— 12:00 Почему США решили вывести свой военный контингент из Афганистана?

— 14:50 Украина в зоне влияния РФ.

Накануне Минобороны заявило, что британский эсминец Defender вошел на три километра в российские воды в районе мыса Фиолент (Крым). После того как пограничный сторожевой корабль открыл предупредительную стрельбу, а Су-24М произвел "предупредительное бомбометание" по курсу движения эсминца, он покинул акваторию страны.

Министерство обороны Великобритании заявило, что корабль ВМС совершал мирный проход через территориальные воды Украины в соответствии с международным правом, предупредительных выстрелов не производилось.