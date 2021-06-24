В среду, 23 июня, недалеко от крымского мыса Фиолент произошел инцидент с участием британского эсминца. Министерство обороны РФ сообщило, что эсминец «Дефендер» на три километра вошел в территориальную зону РФ в Черном море

Украина.ру на Youtube Весь Донбасс помнит: дончане рассказали, что для них значит 22 июня - видео