Российские военные сначала предупредили «британца» о применении оружия, но тот не отреагировал. Затем российский сторожевой катер выполнил предупредительные выстрелы, а через 10 минут самолет СУ-24М сбросил в качестве предупреждения четыре осколочно-фугасные бомбы по маршруту следования эсминца. После чего «Дефендер» сменил курс и покинул российские территориальные воды.
В связи с инцидентом Минобороны РФ вручило ноту протеста военному атташе Великобритании.
В Британии вину за инцидент отрицают: там утверждают, что эсминец якобы совершал мирный проход.