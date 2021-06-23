Военный обозреватель медиахолдинга "Правда.ру" Александр Артамонов в эфире Украина.ру прокомментировал нарушение госграницы РФ эсминцем ВМС Великобритании

— 00:52 Почему Великобритания отрицает, что в её эсминец стреляли?

— 04:30 Британцы повторяют сценарий украинской провокации в Керченском проливе?

— 11:55 Зачем Британии строить Украине военные базы?

— 18:40 Как может ответить российская сторона?

— 23:23 "Американцы осознают, каковы пределы их провокаций"

В Крыму назвали провокацией заход эсминца Британии в территориальные воды РФ © © REUTERS / Yoruk Isik 11:52 эсминец Военно-морских сил (ВМС) Великобритании Defender пересек государственную границу РФ в Черном море, у мыса Фиолент.

Корабль вошел в российские территориальные воды на три километра и был обстрелян российскими военными моряками и авиацией.

Британская сторона заявила, что никакого обстрела не было. В ответ российское военное ведомство опубликовало видео инцидента.