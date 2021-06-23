— 00:52 Почему Великобритания отрицает, что в её эсминец стреляли?
— 04:30 Британцы повторяют сценарий украинской провокации в Керченском проливе?
— 11:55 Зачем Британии строить Украине военные базы?
— 18:40 Как может ответить российская сторона?
— 23:23 "Американцы осознают, каковы пределы их провокаций"
По информации Минобороны России, 23 июня в 11:52 эсминец Военно-морских сил (ВМС) Великобритании Defender пересек государственную границу РФ в Черном море, у мыса Фиолент.
Корабль вошел в российские территориальные воды на три километра и был обстрелян российскими военными моряками и авиацией.
Британская сторона заявила, что никакого обстрела не было. В ответ российское военное ведомство опубликовало видео инцидента.