Посетители «свободных от коронавируса зон» в ресторанах Москвы поделились своими впечатлениями

Песков объяснил позицию Кремля по вводу локдауна в России © РИА Новости, Сергей Гунеев / Перейти в фотобанк

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о подписании указа, в соответствии с которым с 28 июня посещать заведения общепита смогут только посетители, имеющие защиту от коронавируса.

В их число которых войдут лица, прошедшие вакцинацию, переболевшие COVID-19 в течение последних 6 месяцев, а также имеющие отрицательный ПЦР-тест, действительный в течение трех дней.

По данным оперативного штаба на 23 июня, в Москве за сутки выявили 6534 новых случая заражения коронавирусом. Всего в России в среду зарегистрировано 17 594 новых случаев заболевания.