Политолог Ростислав Ищенко 23 июня ответил на вопросы зрителей:

— 00:20 Как и когда Ищенко попал на дипломатическую службу и почему ушел?

— 11:35 Почему парламентские выборы в Армении выиграла партия Пашиняна?

— 13:51 Какая экономическая теория наилучшая? И к каким экономистам стоит прислушиваться?

— 27:08 Почему россияне не спешат вакцинироваться от коронавируса?

— 32:52 Какова роль Черномырдина и Зурабова в становлении нынешнего киевского режима?

— 39:42 Почему Украина сможет выжить только в составе России?

— 46:48 Чем важен Северный морской путь?

— 51:33 Когда Белоруссия войдет в состав России?