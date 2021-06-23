— 00:20 Как и когда Ищенко попал на дипломатическую службу и почему ушел?
— 11:35 Почему парламентские выборы в Армении выиграла партия Пашиняна?
— 13:51 Какая экономическая теория наилучшая? И к каким экономистам стоит прислушиваться?
— 27:08 Почему россияне не спешат вакцинироваться от коронавируса?
— 32:52 Какова роль Черномырдина и Зурабова в становлении нынешнего киевского режима?
— 39:42 Почему Украина сможет выжить только в составе России?
— 46:48 Чем важен Северный морской путь?
— 51:33 Когда Белоруссия войдет в состав России?