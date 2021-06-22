— 00:30 Воспоминания Владимира Быстрякова об истинном отношении украинцев к подвигу советского народа.
— 03:20 Марши в честь дивизии СС "Галичина" на Украине: как это стало возможно?
- 09:20 Почему Запад в упор не видит нацизма на Украине?
— 14:40 Как защитить историческую память на Украине?
День памяти и скорби, знаменующий начало Великой Отечественной войны, отмечается в России. Ровно 80 лет назад, 22 июня 1941 года, нацистская Германия на рассвете без объявления войны напала на Советский Союз.
Германские войска перешли границу СССР и атаковали советские вооруженные силы на всем ее протяжении, авиация бомбила Киев, Минск, Ригу, Севастополь и другие города. СССР потерял в войне около 27 миллионов человек. Война продолжалась 1418 дней.