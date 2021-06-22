Композитор, общественный деятель Владимир Быстряков в эфире Украина.ру рассказал, что для украинцев значит 22 июня

— 00:30 Воспоминания Владимира Быстрякова об истинном отношении украинцев к подвигу советского народа.

— 03:20 Марши в честь дивизии СС "Галичина" на Украине: как это стало возможно?

«И беду сделал общей, и войну, и Победу»: Украина помнит о начале Великой Отечественной © пресс-служба президента Украины 09:20 Почему Запад в упор не видит нацизма на Украине?

— 14:40 Как защитить историческую память на Украине?

День памяти и скорби, знаменующий начало Великой Отечественной войны, отмечается в России. Ровно 80 лет назад, 22 июня 1941 года, нацистская Германия на рассвете без объявления войны напала на Советский Союз.

Германские войска перешли границу СССР и атаковали советские вооруженные силы на всем ее протяжении, авиация бомбила Киев, Минск, Ригу, Севастополь и другие города. СССР потерял в войне около 27 миллионов человек. Война продолжалась 1418 дней.