Историк, замдиректора Центра исторической экспертизы и государственного прогнозирования при РУДН Борис Якеменко объяснил, как нужно защищать историческую память в России. Кроме того, эксперт прокомментировал статью президента РФ Владимира Путина к 80-летию начала Великой Отечественной войны:

«Быть открытыми, несмотря на прошлое»: Путин объяснил, как уроки Великой Отечественной помогут сделать современный мир лучше © РИА Новости, Сергей Гунеев / Перейти в фотобанк 00:20 — что для вас значит 22 июня? Как марш в честь дивизии СС «Галичина» стал возможным в Киеве?

• 02:50 — почему западные страны не реагируют на марши в честь дивизии СС «Галичина» в Киеве? Как России нужно реагировать на разгул национализма на Украине?

• 05:00 — как прославление Степана Бандеры характеризует украинское общество?

• 06:30 — как сохранить историческую память народа?

• 08:25 — нужен ли в России государственный орган, который бы занимался борьбой за сохранение исторической памяти?

• 09:10 — кому и зачем Владимир Путин написал статью «Быть открытыми, несмотря на прошлое»?

Ровно 80 лет назад, 22 июня 1941 года, нацистская Германия на рассвете без объявления войны напала на Советский Союз. Германские войска перешли границу СССР и атаковали советские вооруженные силы на всем ее протяжении, авиация бомбила Киев, Минск, Ригу, Севастополь и другие города.