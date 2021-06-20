Верховная Рада Украины приняла во втором чтении закон, предусматривающий ограничение оборота полиэтиленовых пакетов в розничной торговле, заведениях общепита и сфере услуг с января 2022 года.
Каждый год каждый гражданин Украины использует около 500 полиэтиленовых пакетов. В ЕС этот показатель в среднем составляет 90 пакетов. Только около 6% из их числа отправляется на переработку, то есть на человека в Украине в год приходится около 500 выброшенных пакетов, указывают авторы закона.
Предполагается, что ограничения на продажу пластиковых пакетов могут частично решить эту проблему. Предусмотрен переходный 9-месячный период, во время которого нужно будет постепенно отказываться от разных видов пластиковых «кульков».
По завершении указанного срока предприятия начнут штрафовать. За первое нарушение придется заплатить до 3,4 тыс. гривен (около 9 тыс. рублей). При повторном нарушении — 8,5 тыс. гривен (около 23 тыс. рублей).