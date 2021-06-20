Украинцам вновь придется стирать полиэтиленовые пакеты? Вполне возможно, но так ли это плохо?

Верховная Рада Украины приняла во втором чтении закон, предусматривающий ограничение оборота полиэтиленовых пакетов в розничной торговле, заведениях общепита и сфере услуг с января 2022 года.

На авоську надейся, а сам не плошай: какие штрафы ждут украинцев за использование пакетов © Аvoska.ua

Предполагается, что ограничения на продажу пластиковых пакетов могут частично решить эту проблему. Предусмотрен переходный 9-месячный период, во время которого нужно будет постепенно отказываться от разных видов пластиковых «кульков».

По завершении указанного срока предприятия начнут штрафовать. За первое нарушение придется заплатить до 3,4 тыс. гривен (около 9 тыс. рублей). При повторном нарушении — 8,5 тыс. гривен (около 23 тыс. рублей).