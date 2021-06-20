Политолог-американист Рафаэль Ордуханян в студии Украина.ру прокомментировал итоги встречи лидеров России и США

Николай Злобин: Путин и Байден вовремя остановились, поэтому Украина и другие темы выпали из дискуссии © РИА Новости, Нина Зотина

— 03:40 «Граждане США прекрасно понимают, что Россия отстаивает свои интересы» — как американцы на самом деле оценивают Россию;

— 05:25 Тема Украины на женевском саммите;

— 09:10 «Они начинают играть в очень страшную игру»: о возможных провокациях со стороны Зеленского;

— 13:30 Цель визита Зеленского в Белый дом;

— 16:50 Почему Украина никогда не войдет в НАТО?

Президенты Владимир Путин и Джо Байден подписали совместное заявление по итогам переговоров в Женеве 16 июня, в котором подтвердили приверженность России и США контролю над стратегическими вооружениями. В документе говорится, что «в ядерной войне не может быть победителей», поэтому страны намерены запустить двусторонний диалог по этой проблематике. Россия и США также договорились о возвращении послов.