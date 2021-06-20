- 00:28 О позитивных для России решениях;
— 03:40 «Граждане США прекрасно понимают, что Россия отстаивает свои интересы» — как американцы на самом деле оценивают Россию;
— 05:25 Тема Украины на женевском саммите;
— 09:10 «Они начинают играть в очень страшную игру»: о возможных провокациях со стороны Зеленского;
— 13:30 Цель визита Зеленского в Белый дом;
— 16:50 Почему Украина никогда не войдет в НАТО?
Президенты Владимир Путин и Джо Байден подписали совместное заявление по итогам переговоров в Женеве 16 июня, в котором подтвердили приверженность России и США контролю над стратегическими вооружениями. В документе говорится, что «в ядерной войне не может быть победителей», поэтому страны намерены запустить двусторонний диалог по этой проблематике. Россия и США также договорились о возвращении послов.