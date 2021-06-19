Журналист, телерадиоведущая Анна Шафран поделилась впечатлениями от саммита в Женеве и его итогов и объяснила, чего ждать Украине от встречи двух мировых лидеров

0:22 — Итоги саммита в Женеве;

7:38 — Украинская повестка;

С начала осени Украина начнет подготавливать офицеров по стандартам НАТО © РИА Новости, Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанк 19:00 — Два "эпик фейла" для украинской власти;

22:46 — Кому стоит бояться нормализации отношений РФ и США?

Президенты Владимир Путин и Джо Байден подписали совместное заявление по итогам переговоров в Женеве 16 июня, в котором подтвердили приверженность России и США контролю над стратегическими вооружениями.

В документе говорится, что «в ядерной войне не может быть победителей», поэтому страны намерены запустить двусторонний диалог по этой проблематике. Россия и США также договорились о возвращении послов.