0:22 — Итоги саммита в Женеве;
7:38 — Украинская повестка;
19:00 — Два "эпик фейла" для украинской власти;
22:46 — Кому стоит бояться нормализации отношений РФ и США?
Президенты Владимир Путин и Джо Байден подписали совместное заявление по итогам переговоров в Женеве 16 июня, в котором подтвердили приверженность России и США контролю над стратегическими вооружениями.
В документе говорится, что «в ядерной войне не может быть победителей», поэтому страны намерены запустить двусторонний диалог по этой проблематике. Россия и США также договорились о возвращении послов.