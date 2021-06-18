Политолог Ростислав Ищенко подвел итоги российско-американского саммита в Женеве

Ростислав Ищенко: кто он © РИА Новости, Александр Натрускин / Перейти в фотобанк

— 00:20 Заставят ли американцы Украину выполнять Минские соглашения?

— 02:20 Тема Украины на саммите;

— 07:15 Итоги российско-американского саммита;

— 19:30 Является ли Байден эффективным политиком? Насколько он опасен для России?

Президенты Владимир Путин и Джо Байден подписали совместное заявление по итогам переговоров в Женеве 16 июня, в котором подтвердили приверженность России и США контролю над стратегическими вооружениями. В документе говорится, что «в ядерной войне не может быть победителей», поэтому страны намерены запустить двусторонний диалог по этой проблематике. Россия и США также договорились о возвращении послов.