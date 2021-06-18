Политолог Армен Гаспарян объяснил, в чем принципиальная разница между украинской и российской политикой. Кроме того, эксперт подвел итоги российско-американского саммита в Женеве

— 02:00 Анализ саммита в Женеве: каков главный результат встречи?

— 09:00 Зачем Зеленский записал обращение к Путину?

Украина может получить второй транш от ЕС до 14 сентября - СМИ © Facebook, Mission of Ukraine to the EU 14:50 Чего ожидать от встречи Байдена и Зеленского?

— 16:00 Очередные истерики Зеленского;

— 19:10 По каким критериям избиратели должны выбирать депутатов?

— 27:10 В чем разница между украинской политикой и российской?

Президенты Владимир Путин и Джо Байден подписали совместное заявление по итогам переговоров в Женеве 16 июня, в котором подтвердили приверженность России и США контролю над стратегическими вооружениями.

В документе говорится, что «в ядерной войне не может быть победителей», поэтому страны намерены запустить двусторонний диалог по этой проблематике.