— 02:00 Анализ саммита в Женеве: каков главный результат встречи?
— 09:00 Зачем Зеленский записал обращение к Путину?
- 14:50 Чего ожидать от встречи Байдена и Зеленского?
— 16:00 Очередные истерики Зеленского;
— 19:10 По каким критериям избиратели должны выбирать депутатов?
— 27:10 В чем разница между украинской политикой и российской?
Президенты Владимир Путин и Джо Байден подписали совместное заявление по итогам переговоров в Женеве 16 июня, в котором подтвердили приверженность России и США контролю над стратегическими вооружениями.
В документе говорится, что «в ядерной войне не может быть победителей», поэтому страны намерены запустить двусторонний диалог по этой проблематике.