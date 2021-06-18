0:27 — Итоги встречи президентов в Женеве;
2:36 — Тема Украины на саммите;
4:20 — Украину будут принуждать к выполнению Минска?;
6:30 — Освещение украинских нарушений;
8:30 — Улучшение отношений между Россией и США;
9:48 — Ждать ли новых провокаций с украинской стороны?;
12:11 — Как победить выгодополучателей от конфликта в Донбассе.
Президенты Владимир Путин и Джо Байден подписали совместное заявление по итогам переговоров в Женеве 16 июня, в котором подтвердили приверженность России и США контролю над стратегическими вооружениями. В документе говорится, что «в ядерной войне не может быть победителей», поэтому страны намерены запустить двусторонний диалог по этой проблематике. Россия и США также договорились о возвращении послов.