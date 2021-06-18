Публицист, переводчик и писатель Дмитрий Пучков, известный как «Гоблин», рассказал Украине.ру о том, каковы итоги встречи президентов России и США в Женеве, как они отразятся на Украине, а именно на разрешении конфликта в Донбассе:

0:27 — Итоги встречи президентов в Женеве; 2:36 — Тема Украины на саммите; 4:20 — Украину будут принуждать к выполнению Минска?; 6:30 — Освещение украинских нарушений; 8:30 — Улучшение отношений между Россией и США; 9:48 — Ждать ли новых провокаций с украинской стороны?; 12:11 — Как победить выгодополучателей от конфликта в Донбассе. Президенты Владимир Путин и Джо Байден подписали совместное заявление по итогам переговоров в Женеве 16 июня, в котором подтвердили приверженность России и США контролю над стратегическими вооружениями. В документе говорится, что «в ядерной войне не может быть победителей», поэтому страны намерены запустить двусторонний диалог по этой проблематике. Россия и США также договорились о возвращении послов.