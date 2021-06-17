Народный депутат Украины 4-7-го созывов Олег Царев в эфире Украина.ру оценил саммит Россия — США, который прошёл в Женеве 16 июня

— 00:40 О чем на самом деле говорили Джо Байден и Владимир Путин? Впечатления Олега Царева.

— 03:50 На что теперь может рассчитывать Украина?

— 07:10 Могут ли Штаты заставить Украину выполнять Минские соглашения?

— 09:20 Оттепель? Сценарий развития российско-американских отношений.

— 09:45 Почему лидеры двух стран не обсудили Китай?

Президенты США и РФ подписали совместное заявление по итогам переговоров в Женеве 16 июня, в котором подтвердили приверженность России и США контролю над стратегическими вооружениями.

В документе говорится, что «в ядерной войне не может быть победителей», поэтому страны намерены запустить двусторонний диалог по этой проблематике. Россия и США также договорились о возвращении послов.