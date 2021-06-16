0:22 — Чего ждать Украине от встречи лидеров РФ и США.
3:58 — Зачем вновь поднимают вопрос о принятии Украины в НАТО?
6:27 — НАТО не панацея для Украины.
9:30 — Для чего Украине дают надежду на вступление в Альянс?
11:53 — США пожертвуют Украиной?
Президенты России и США Владимир Путин и Джозеф Байден 16 июня 2021 года в Женеве проведут первую двустороннюю встречу. В Кремле сообщили, что обсуждаться будут отношения двух стран и ряд вопросов международной повестки.
В администрации США намерены также поднять "вопрос о правах человека" и о ситуации в Белоруссии.