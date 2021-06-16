Политолог Ростислав Ищенко ответил на вопросы зрителей

— 00:20 Что Вы думаете о партии Шария и о конфликте Шария с Портновым?

— 15:30 Стоит ли России опасаться сближения Турции и Азербайджана?

— 18:35 Будет ли в США гражданская война по итогам развала долларовой мировой системы?

— 23:45 Выгодна ли России единая валюта ЕврАзЭС?

Ищенко рассказал, при каких условиях ВСУ могли бы оказать серьезное сопротивление России © РИА Новости, Стрингер / Перейти в фотобанк 27:42 Какой исторический государственный деятель больше всего напоминает Вам Владимира Путина?

— 29:34 Чего ожидать Украине от встречи Путина и Байдена?

— 34:35 Саммит Россия—США: зачем нужны переговоры?

— 38:40 Перспективы ОДКБ.

— 41:50 Что было бы на Украине, если бы Крым не вошел в состав России?

— 42:30 Возможна ли война в Белоруссии? И с кем Минск может воевать?

— 50:20 Если Трамп станет спикером конгресса, поможет ли это ему еще раз стать президентом США?