Политолог, журналист-международник из Берлина Александр Рар рассказал Украине.ру чего ждать от встречи лидеров России и США, в чем Запад видит свою "священную миссию" и почему главным врагом НАТО назначен Китай

0:18 — Саммиты НАТО и G7;

5:48 — Союз России и Китая;

11:44 —Чего ждать от встречи Путина и Байдена;

16:13 — Итоги встречи для Украины;

18:36 — Перспективы вхождения Украины в НАТО.

Владимир Путин прибудет в Швейцарию непосредственно в этот день.

В мире с нетерпением ожидают переговоров лидеров двух стран в надежде на то, что это несколько разрядит политическую обстановку в мире.

Между тем уже понятно, что больших достижений от встречи ожидать не стоит: США не намерены снижать градус противостояния с Москвой, о чем говорит и нежелание Вашингтона провести совместный пресс-брифинг по итогам встречи, и агрессивная риторика Штатов на уровне официальных лиц и влиятельных СМИ в преддверии саммита.