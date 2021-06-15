0:18 — Саммиты НАТО и G7;
5:48 — Союз России и Китая;
11:44 —Чего ждать от встречи Путина и Байдена;
16:13 — Итоги встречи для Украины;
18:36 — Перспективы вхождения Украины в НАТО.
Двусторонний саммит Россия — США должен состояться 16 июня в Женеве. Президент РФ Владимир Путин прибудет в Швейцарию непосредственно в этот день.
В мире с нетерпением ожидают переговоров лидеров двух стран в надежде на то, что это несколько разрядит политическую обстановку в мире.
Между тем уже понятно, что больших достижений от встречи ожидать не стоит: США не намерены снижать градус противостояния с Москвой, о чем говорит и нежелание Вашингтона провести совместный пресс-брифинг по итогам встречи, и агрессивная риторика Штатов на уровне официальных лиц и влиятельных СМИ в преддверии саммита.