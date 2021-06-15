— 00:30 Ожидания от саммита;
— 01:50 Какие провокации можно ожидать от американской стороны?
— 05:50 По каким вопросам стороны могут договориться?
— 06:55 Китайская повестка на саммите;
— 11:10 Чего ожидать СНГ от встречи?
— 17:15 Почему страны-участники НАТО не ждут Украину в альянсе?
Президенты России и США Владимир Путин и Джозеф Байден 16 июня 2021 года в Женеве проведут первую двустороннюю встречу. В Кремле сообщили, что обсуждаться будут отношения двух стран и ряд вопросов международной повестки. В администрации США намерены, кроме того, поднять "вопрос о правах человека" и ситуации в Белоруссии и на Украине.